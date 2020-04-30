Как выбрать дачу для самоизоляции на майские праздники

На фоне ситуации с коронавирусом многие москвичи предпочитают провести майские праздники за городом, чтобы насладиться природой, а не сидеть с семьей в четырех стенах. Однако не у всех есть собственные дачные участки. Именно поэтому среди жителей столицы резко возрос спрос на аренду домов в области. Разбираемся, на что стоит обратить внимание при выборе съемной дачи.



Дачный дефицит

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

В текущем году майские праздники для россиян по-настоящему затяжные. Из-за пандемии коронавируса Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. В связи с этим в столице был продлен режим самоизоляции до 11 мая. Учитывая не самую приятную перспективу провести весенние деньки в четырех стенах, многие москвичи, у которых нет собственных загородных участков, кинулись арендовать дачи в области.

Эксперт по недвижимости Алла Вострова рассказала Москве 24, что сегодня из-за высокого спроса отыскать достойный вариант по цене и качеству на короткий период – задача непростая. По ее словам, в этом сезоне арендодатели сдают свои дачные участки на продолжительные сроки, вплоть до октября.

"Обычно спрос был по август и сентябрь, но владельцы загородной недвижимости ухватили момент и прихватили октябрь. При этом люди соглашаются, потому что многие хотят вывезти свои семьи за город. Поэтому уверена, что предложений только на майские праздники практически не будет. Сроки гораздо дольше, и здесь уже командуют арендодатели", – пояснила она.

Самыми востребованными сейчас являются северо-западные направления – по Новорижскому, Волоколамскому и Рублево-Успенскому шоссе. Причем жители столицы не ограничиваются исключительно Московской областью, а ищут загородный дома в других соседних регионах, отметила риелтор.





Алла Вострова эксперт по недвижимости Берут и Тульскую область, и другие регионы. Соседние области просто насытились в этом году москвичами, потому что там ценники меньше, а расстояние только немного увеличивается.

Гендиректор "Центра загородной недвижимости" Сергей Ганусов в разговоре с Москвой 24 добавил, что спросом также пользуется северное направление, особенно Дмитровское шоссе. Причем цены на некоторые объекты стали в два раза выше.



Фото: ТАСС/Антон Тушин

"В среднем цены поднялись на 20-30%. Причем люди хотят арендовать на два месяца, а сдают загородную недвижимость на сезон – пять месяцев. Поэтому они сталкиваются с тем, что цены становятся достаточно "кусачими". То, что раньше можно было снять за 20 тысяч рублей, сейчас предлагают за 40-50 тысяч рублей", – отметил эксперт.

По словам Аллы Востровой, популярность приобрели коттеджи для большой семьи со средней стоимостью от 200 тысяч рублей в месяц.

"Многие, у кого дома простаивали, отдали в этом году их в аренду, и ценник превзошел все ожидания, потому что реально снимают дома и по 400, и по 800 тысяч в месяц. Например, собственник собрался сдавать дом, не оснащенный мебелью, но это было северное направление в деревне Жестово. 400 квадратных метров, в доме только есть интернет и стиральная машина с посудомоечной. За эту цену желающие просто телефон разорвали", – поделилась она.





Алла Вострова эксперт по недвижимости За 40 тысяч в месяц уже сложно найти что-то достойное, чтобы захотелось людям покинуть Москву и переехать туда. Это все-таки в основном не совсем комфортные дома.

Управляющий директор агентства недвижимости Мария Жукова также добавила, что самый дешевый объект, который она нашла на рынке, – это хозблок с холодильником ценой 10 тысяч рублей.



Как выбрать съемную дачу?

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Чтобы определиться с конкретным вариантом загородной недвижимости, необходимо предусмотреть множество факторов. Эксперты в разговоре с Москвой 24 дали несколько советов, как не ошибиться при выборе дачного участка.



Коммуникации и окружение

По словам гендиректора "Центра загородной недвижимости" Сергея Ганусова, прежде всего дача должна быть оборудована и обеспечена водой, газом, канализацией и другими удобствами, которые получал человек в городе. Кроме того, необходимо проверить, чтобы рядом с загородным домом не было больших свалок, чтобы исключить "нехорошую ситуацию". Также на отдых может повлиять стройка, которая будет создавать неприятный шум.



Договор аренды

Непременным условием аренды должен быть договор, напоминают эксперты. Форму документа можно попросить у риелтора, который поможет при сделке, либо скачать из интернета.





Сергей Ганусов гендиректор "Центра загородной недвижимости" Необходимая вещь, которую обязательно нужно включить в договор, – вопрос о посещении собственником объекта недвижимости, чтобы исключить вопрос контроля и не испытывать неудобства от того, что он постоянно будет приходить и спрашивать, как у вас дела, осматривать дом.

Также в документ стоит внести все ценные объекты, находящиеся на участке. Для большей уверенности лучше сфотографировать каждую постройку, чтобы потом владелец без оснований не предъявил требования по устранению недостатков, подчеркнул эксперт.

Перед тем как подписывать договор, необходимо посмотреть все документы собственника: попросить предоставить паспорт, свидетельство о собственности, уточнить, в период брака приобретено жилье или нет, так как если сдача не согласована с супругом, то могут быть "нюансы и разборки со второй половинкой".

При осмотре дома и участка следует проверить, как функционируют водоснабжение, газовое оборудование, отопительная система. Нелишним будет спросить, когда в последний раз происходило обслуживание тех или иных коммуникационных элементов.



Инфраструктура и безопасность

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Перед тем как принять окончательное решение, следует проверить необходимую инфраструктуру и удаленность ее от дома, пояснила эксперт по недвижимости Алла Вострова.

"Нужно подумать, где есть ближайшие медпункты, магазины, насколько вы будете приближены к своему основному месту проживания. У кого есть проблемы со здоровьем – рядом должны быть пункты медицинской помощи", – подчеркнула собеседница Москвы 24.

Немаловажным также является вопрос безопасности, поэтому не рекомендуется снимать домик в глуши, в месте, оторванном от цивилизации.

"Есть лишний повод для нехороших людей, которые понимают, что приехала семья из Москвы. Поэтому нужно думать, куда вы вывозите свою семью и как там оставаться в безопасности", – пояснила Вострова.



Защита от мошенников

А чтобы не нарваться на мошенников, Ганусов рекомендует не вестись на низкую цену аренды. Для этого лучше узнать о стоимости на нескольких объектах, а также обязательно договариваться с собственником без участия поручителей и других представителей.

Анатолий Федотов, Мария Ефимова