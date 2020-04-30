Онлайн-тренировки, новые хобби и театр: чем занять себя в майские, если на шашлыки нельзя

В этом году в майские праздники мы отдыхаем с 1 по 11 мая. У москвичей из-за режима самоизоляции не будет возможности гулять по столице и жарить шашлыки на улице. Рассказываем, чем занять себя дома, чтобы провести длинные выходные дни с пользой и удовольствием.

Театр, опера и балет не выходя из дома

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В период пандемии многие театры приостановили свою работу, но предоставили зрителям возможность смотреть спектакли и представления онлайн. Большой театр в майские праздники покажет балеты "Светлый ручей" (3 мая) и "Дон Кихот" (7 мая). Бесплатные онлайн-трансляции есть и в Мариинском театре, за предстоящими спектаклями можно следить на сайте. Если вы пропустили трансляцию, то можно позже посмотреть ее в записи.

Те, кто соскучился по походам в концертный зал Чайковского, могут спокойно сесть дома в удобное кресло и наслаждаться музыкой Московской филармонии онлайн. На сайте филармонии можно зарегистрироваться и получать уведомления о начале трансляций выбранных концертов. Антракт там вряд ли будет, но буфет все же можно организовать, импровизируя с продуктами из холодильника.

Как заменить отсутствие программок к спектаклю, придумали в филармонии Шостаковича. К каждой онлайн-трансляции концерта прилагается комментарий музыковеда, который рассказывает об увлекательных фактах, связанных с исполняемым произведением. Также в официальной группе филармонии в социальной сети "ВКонтакте" можно по хештегам подобрать музыку, которую слушали великие творцы. Например, вы можете воспроизвести плейлисты Ахматовой или Достоевского, то есть музыку, которой они вдохновлялись при создании своих произведений.

Онлайн-двери своих театров открыли также знаменитые Венская опера, Метрополитен-опера, Берлинская опера, цирк Дю Солей и другие.

Столичные парки онлайн

Фото: предоставлено пресс-службой главного архитектора столицы

К веб-каникулам подготовились и московские парки. Однажды мы сможем вновь свободно гулять по зеленым зонам столицы, а пока парки предлагают целый ряд мероприятий, к которым можно присоединиться онлайн.

Cад имени Баумана и Парк Горького проведут бесплатные занятия по иностранным языкам для начинающих. По Лианозовскому парку и Нескучному саду будут организованы видеоэкскурсии, на которых вы узнаете много нового о знакомых местах. Пройтись по залам Государственного музея керамики вы сможете на YouTube-канале музея-усадьбы "Кусково". На одном из роликов для зрителей приоткроют маленькую тайну и покажут дипломатический подарок Наполеона русскому императору Александру I.

В усадьбе Воронцово придумали виртуальный проект для детей от двух лет и их родителей. По понедельникам они планируют выкладывать в Instagram видео со сказками, которые будет читать педагог дополнительного образования.

Многие парки постарались подготовить для горожан различные мастер-классы и фотовыставки. На страницах парка "Северное Тушино" вы найдете уроки игры на барабане, сможете научиться базовым ударам и правильной постановке рук. На YouTube-канале музея-заповедника "Царицыно" можно обучиться основам фотографии, а парк "Фили" обучит игре на гитаре. Бесплатные мастер-классы по акварели проводит в своих соцсетях главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Если в семье несколько компьютеров, то разные мастер-классы можно проходить параллельно, при этом каждый будет занят именно тем, что ему интересно. Для маленьких детей подойдут уроки на страницах Измайловского парка – там научат создавать яркий пейзаж из бумаги, картона, клея и ножниц. Свои особые онлайн-программы также подготовили городские библиотеки, музеи, галереи, парки и многие другие культурные площадки Москвы.

Для тех, у кого всегда не было времени на спорт

Это время настало. В период самоизоляции отговорки из серии "Я устаю от дороги на работу" или "Вот пройдет сезон шашлыков – и потом я займусь спортом" не пройдут. Берем себя в руки и начинаем качать мышцы, подтягивать талию и ягодицы. Коронавирус пройдет, а к лету нужно быть в форме. Если лень искать мотивирующих тренеров на просторах интернета, присоединяйтесь к видеозанятиям со столичными парками. Для горожан там доступно уже 60 онлайн-тренировок.

Таганский парк подготовил спортивную программу для детей в возрасте от четырех лет и их родителей. Футбольная секция парка будет проводить занятия онлайн, где тренер покажет простые упражнения с мячом, которые можно будет повторить дома. Бабушкинский парк организует занятия по йоге, где вы научитесь асанам для расслабления и восстановления сил в непростой период самоизоляции.

К видеозанятиям по гимнастике можно будет присоединиться и на страницах Петровского парка. А по вечерам на его сайте вас ожидают классические упражнения по древнекитайской гимнастике цигун. Если хотите заниматься с детьми, но не уверены, какое направление для них выбрать, зайдите на страничку парка "Ходынское поле". На онлайн-встречах с разными специалистами вы узнаете о том, как правильно выбрать спортивное направление для ребенка и найти общий язык с подростками.

Веселитесь!

Дома с семьей тоже может быть весело, даже если на улицу пока нельзя. Потренируйте логику и эрудицию в квестах и квизах, не поднимаясь с дивана. Можно играть со своими домашними или собрать команду по видеосвязи. Вы так же, как и в обычной жизни, отвечаете на вопросы, проходите разные этапы викторины или перемещаетесь из комнаты в комнату, разгадывая сложную загадку. Подборка шести лучших игр здесь.

Можно разнообразить свои будни и готовкой новых блюд. Макароны и пюре с котлетами, конечно, остаются в топе ваших кулинарных шедевров, но когда еще будет такой шанс попробовать приготовить что-то неординарное? При этом вы не просто готовите по банальному рецепту с инструкцией на YouTube, а присоединяетесь к команде шеф-повара и в режиме онлайн создаете с ним блюдо: он – на своей кухне, вы – на своей.

В разных сервисах набор необходимых продуктов можно заказать с доставкой или подготовить свои по заранее озвученному рецепту. Потом вы переносите ноутбук на кухню, подключаетесь к трансляции в назначенное время и готовите под руководством лучших шеф-поваров Москвы.



Как развлекаются российские звезды в условиях самоизоляции

Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая.

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