Главный архитектор Москвы проводит бесплатные мастер-классы по акварели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все желающие могут принять участие в бесплатных мастер-классах по акварели, которые проводит главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-секретарь Кузнецова Мария Ульянова.

"Темы выбираются специально для соблюдающих самоизоляцию: кадры из кинофильмов, фото из путешествий, домашний интерьер", – сказала Ульянова, добавив, что анонсы занятий можно посмотреть в Facebook и Instagram.

Как рассказал Кузнецов, использовать можно не только акварель, но и другие краски. Также он призвал участников мастер-классов обмениваться результатами, используя хештег #demo_SK.

Ранее в столице запустили проект "Культурная Москва онлайн". Найти его можно на портале mos.ru. В коллекции собраны концерты, спектакли, экскурсии и лекции, которые стали доступны удаленно из-за городских ограничений в связи с распространением коронавируса.

