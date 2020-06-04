"Вечерняя Москва" запустила новый проект "Курс столицы"

Фото: "Вечерняя Москва"
На сайте vm.ru стартовал специальный проект "Курс столицы", посвященный поэтапному выходу города из режима самоизоляции и новой реальности, в которой россиянам предстоит жить в ближайшее время.
Москва не раз выступала в качестве пилотной площадки для федеральных проектов, передавая свой опыт регионам. Участники проекта расскажут, какую стратегию развития готова предложить столица и ведущие компании сейчас – в изменившемся после пандемии мире.
Среди них – международная исследовательская компания Ipsos, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, генеральный директор торговой сети "Пятерочка" (Х5 Retail Group) Сергей Гончаров и многие другие, в том числе руководители ключевых городских ведомств.
Зрителям проекта предлагается только проверенная официальная информация, а также аналитика и прогнозы независимых экспертов, полезные рекомендации от успешных предпринимателей, бесплатные консультации юристов, самые свежие социологические исследования, истории компаний, меняющих жизнь города.
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