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Москва 24

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Общество

10:05

Еще 2 643 пациента вылечилось от коронавируса в Москве

общество город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще 2 643 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего вылечено 97 358 человек, добавила она. Чтобы подтвердить отсутствие у пациента заболевания, врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы. Возможность доступна для людей в возрасте от 18 до 55 лет, переболевших коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Чтобы стать донором, следует позвонить по телефону +7 (495) 870-45-16 с 9:00 до 19:00.

С 27 мая москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител к коронавирусной инфекции. Исследования проводятся на базе 30 столичных поликлиник. Результаты будут доступны в течение 3 дней в электронной медкарте пациента.

Слоты очередей на тестирование расписаны на две недели, уточнила Ракова. Для исследования популяционного иммунитета власти города планируют охватить от 3 до 6 миллионов человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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