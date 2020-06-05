Москва прошла пик роста заболеваемости новым коронавирусом – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Москва прошла пик роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
На круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы" он обратил внимание, что ситуация в каждом регионе разная, поэтому ограничения снимают, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном месте.
"Москва прошла пик роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому первые девять федеральных медицинских организаций, которые участвовали в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией, в ближайшее время будут перепрофилированы", – цитирует Камкина Агентство "Москва".
Он отметил, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны, добавил Камкин.
О повторном всплеске упоминали и в ВОЗ. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге обратил внимание, что вторая волна может стать разрушительной.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила, что риск заразиться коронавирусом с приходом жары не снижается. Страны с жарким климатом тоже фиксируют случаи заболевания COVID-19, сообщила она.
Вуйнович подтвердила, что Россия вышла на плато. Кроме того, она подчеркнула, что в стране обеспечено широкое тестирование среди населения.
Что говорится о COVID-19 в новых рекомендациях Минздрава
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: