Москва прошла пик роста заболеваемости новым коронавирусом – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москва прошла пик роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

На круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы" он обратил внимание, что ситуация в каждом регионе разная, поэтому ограничения снимают, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном месте.

"Москва прошла пик роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому первые девять федеральных медицинских организаций, которые участвовали в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией, в ближайшее время будут перепрофилированы", – цитирует Камкина Агентство "Москва".

Он отметил, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны, добавил Камкин.

О повторном всплеске упоминали и в ВОЗ. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге обратил внимание, что вторая волна может стать разрушительной.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила, что риск заразиться коронавирусом с приходом жары не снижается. Страны с жарким климатом тоже фиксируют случаи заболевания COVID-19, сообщила она.

Вуйнович подтвердила, что Россия вышла на плато. Кроме того, она подчеркнула, что в стране обеспечено широкое тестирование среди населения.