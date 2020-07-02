В столице число новых случаев COVID-19 уже вторые сутки держится на уровне около 600

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве число новых случаев COVID-19 в 10 раз меньше, чем на пике пандемии, сообщает Оперативный штаб.

Отмечается, что за последние сутки подтверждено 662 новых случая, а на пике – 7 мая – было зафиксировано 6 тысяч 703 случая.

"42,9% среди новых пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, 11,6% – от 66 до 79 лет, еще 4,2% – старше 80 лет. Также 9,7% среди заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", – говорится в сообщении.

За последние сутки в России выявлено 6 760 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 662 выявленных случая, на Московскую область – 317, Ханты-Мансийский АО – 266, Санкт-Петербург – 258, Иркутскую область – 243, Нижегородскую область – 234, Свердловскую область – 224.

Всего в России выявлено 661 165 случаев коронавируса. За сутки умерли 147 человек, за весь период зафиксировано 9 683 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 6 047 человек, за все время – 428 978 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что более 8 тысяч человек обследовали в трех пилотных регионах России на популяционный иммунитет к коронавирусу. Исследование проводилось в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Хабаровском крае среди здорового детского и взрослого населения вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.

Данные необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации, а также планирования мероприятий по профилактике COVID-19.

