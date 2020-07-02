В столице число новых случаев COVID-19 уже вторые сутки держится на уровне около 600

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве число новых случаев COVID-19 в 10 раз меньше, чем на пике пандемии, сообщает Оперативный штаб.
Отмечается, что за последние сутки подтверждено 662 новых случая, а на пике – 7 мая – было зафиксировано 6 тысяч 703 случая.
"42,9% среди новых пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, 11,6% – от 66 до 79 лет, еще 4,2% – старше 80 лет. Также 9,7% среди заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", – говорится в сообщении.
За последние сутки в России выявлено 6 760 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 662 выявленных случая, на Московскую область – 317, Ханты-Мансийский АО – 266, Санкт-Петербург – 258, Иркутскую область – 243, Нижегородскую область – 234, Свердловскую область – 224.
Всего в России выявлено 661 165 случаев коронавируса. За сутки умерли 147 человек, за весь период зафиксировано 9 683 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 6 047 человек, за все время – 428 978 человек.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что более 8 тысяч человек обследовали в трех пилотных регионах России на популяционный иммунитет к коронавирусу. Исследование проводилось в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Хабаровском крае среди здорового детского и взрослого населения вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.
Данные необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации, а также планирования мероприятий по профилактике COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: