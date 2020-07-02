Иностранные эксперты отметили высокий уровень мер защиты москвичей от COVID-19 – Реут

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Иностранные эксперты на голосовании по поправкам в Конституцию отметили высокий уровень мер защиты москвичей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

"Вчера у нас побывали иностранные эксперты. Они особо отметили, что в Москве предприняты исчерпывающие меры по защите людей от инфекции, которые абсолютно полностью исключают риски, связанные с коронавирусом", – сказал Реут, уточнив, что эксперты также отметили меры по обеспечению прав маломобильных людей.

По его словам, всего в голосовании приняло участие свыше четырех миллионов москвичей. Это более 65% граждан. Он отметил, что Мосгоризбирком совместно с ЦИК и другими организациями проделал огромную работу по информированию граждан о голосовании.

"Информационные материалы распространялись, аудио- и видеоролики – на телевидении, на радио. Это все благодаря стараниям нашим совместным с органами исполнительной власти, с ЦИК и с институтами гражданского сообщества, с общественными объединениями, с молодежными организациями, которые внесли свой большой вклад, довели информацию о предстоящем голосовании до каждого", – заключил Реут.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Проголосовать удаленно могли жители Москвы и Нижегородской области. Явка на электронное голосование составила 93%.

Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ составила 67,97%. Поддержали изменения в основном законе 77,92% проголосовавших. 21,27% высказались против поправок в Конституцию РФ.

