Еще 1 591 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве выздоровел еще 1591 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1 591 пациент", – заявила представитель мэрии.

Общее число тех, кто вылечился от коронавируса, достигло отметки в 154 839 человек.

Выписка пациентов, переболевших COVID-19, осуществляется только после тщательных анализов. Кроме того, они получают рекомендации по дальнейшей реабилитации.

Дополнительно в столице действует программа, по которой выздоровевшие после коронавируса могут сдать плазму крови. Вещество затем применяют в лечении других больных. Донором можно стать в возрасте от 18 до 55 лет при отсутствии противопоказаний.

Для записи на кровосдачу или на работу волонтером необходимо обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что сроки тестирования на антитела к коронавирусу в Москве продлили до 15 июля. Анализы по-прежнему будут делать в лабораториях Роспотребнадзора.

По данным на конец июня, иммунитет к коронавирусу COVID-19 формируется почти у 20% жителей Москвы.

