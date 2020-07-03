Еще 1 591 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве выздоровел еще 1591 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1 591 пациент", – заявила представитель мэрии.
Общее число тех, кто вылечился от коронавируса, достигло отметки в 154 839 человек.
Выписка пациентов, переболевших COVID-19, осуществляется только после тщательных анализов. Кроме того, они получают рекомендации по дальнейшей реабилитации.
Дополнительно в столице действует программа, по которой выздоровевшие после коронавируса могут сдать плазму крови. Вещество затем применяют в лечении других больных. Донором можно стать в возрасте от 18 до 55 лет при отсутствии противопоказаний.
Для записи на кровосдачу или на работу волонтером необходимо обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Ранее сообщалось, что сроки тестирования на антитела к коронавирусу в Москве продлили до 15 июля. Анализы по-прежнему будут делать в лабораториях Роспотребнадзора.
По данным на конец июня, иммунитет к коронавирусу COVID-19 формируется почти у 20% жителей Москвы.
В Москве продлили тестирование на антитела к COVID-19 до 15 июля
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