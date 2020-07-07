Коронавирус выявили у президента Бразилии

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Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что его тест на коронавирус COVID-19 показал положительной результат. Об этом сообщает ТАСС.

По информации портала G1, глава государства лично подтвердил случай заражения. Болсонару выступил с таким заявлением перед журналистами.

О первом положительном тесте на коронавирус у Болсонару стало известно в марте. Информация поступила от источника в администрации президента, официального подтверждения не было.

Впоследствии данные о заражении президента Бразилии были опровергнуты. Однако о наличии симптомов COVID-19 глава государства публично заявил сам, но уже в июле.

