Президент Бразилии опроверг информацию о положительных результатах теста на коронавирус

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Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в заявлении на странице главы государства в Facebook.

Ранее издание Jornal O Dia со ссылкой на источники в администрации президента сообщило, что первый тест на наличие вируса у президента дал положительный результат. Теперь президент ожидает результатов второго теста.

Накануне заражение коронавирусом подтвердилось у сотрудника, отвечающего в администрации президента Бразилии за коммуникации. Вместе с главой государства они ездили в США, где встречались с Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.

В Белом доме уже заявили, что они не будут проходить тест на коронавирус, поскольку тесного контакта с зараженным не было.

Первыми пациентами, зараженными коронавирусом, стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящее время инфицированными являются граждане 115 стран, в том числе и России. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.