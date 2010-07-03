Макрон раскритиковал президента Бразилии за высказывания о его жене

17:37
17:37
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Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал президента Бразилии Жаира Болсонару и пожелал гражданам этой страны лидера, который вел бы себя на высоте своего статуса и обязанностей. Такое заявление Макрон сделал во время пресс-конференции по проблемам Амазонии, сообщает ТАСС.
Французский лидер выразил сожаление из-за недавних высказываний на странице Болсонару в соцсетях о первой леди Франции Брижит Макрон. По мнению Макрона, подобные заявления были "крайне невежливыми". "Надеюсь, что у Бразилии будет такой президент, который станет вести себя на высоте своих обязанностей", – подчеркнул Макрон.
25 августа на официальной странице Болсонару в Facebook один из подписчиков оставил комментарий о внешности Брижит Макрон. Он опубликовал фотоколлаж, изображающий лидеров Бразилии и Франции с супругами, и подписал его: "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару". "Президент, Макрон вам просто завидует", – отметил пользователь, и с официального аккаунта Болсонару ему прислали следующий ответ: "Не унижай парня, ха-ха".
В пресс-службе бразильского лидера не уточнили, принадлежат ли эти слова самому главе государства или одному из его помощников.
Ранее пользователи Сети раскритиковали британского премьера Бориса Джонсона за то, что тот положил ногу на стол во время встречи с Макроном в Елисейском дворце. Некоторые посчитали этот поступок "грубым и смущающим". Впоследствии ситуация прояснилась: как видно на опубликованной в интернете записи, Джонсон оперся ногой о стол всего на несколько секунд и сразу принес извинения. Лидеры государств в этот момент обменивались шутками об использовании стола в качестве скамеечки для ног.
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