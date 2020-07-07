Президент Бразилии сообщил о наличии симптомов COVID-19

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

В сообщении не уточняется, о каких именно симптомах заболевания идет речь. Кроме того, нынешнее состояние бразильского лидера также остается неизвестным.

Отмечается, что президент Бразилии сдал тест на коронавирус. Результат тестирования станет известен во вторник, 7 июля.

Ранее COVID-19 заболел министр здравоохранения Пакистана. Политик призвал своих коллег продолжать работать, напомнив о важности их деятельности.

17 июня стало известно, что президент Гондураса и его супруга заразились COVID-19. При этом иностранный лидер выразил мнение, что мог заболеть коронавирусом на службе.