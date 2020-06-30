Анита Цой госпитализирована с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь артистки Анна Кружель.
"Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19", – сообщила РИА Новости Кружель.
По ее словам, с первых дней пандемии коронавируса Анита соблюдала режим самоизоляции, а также необходимые меры предосторожности, поэтому трудно сказать, где она могла заразиться.
За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса. На Москву приходится 745 выявленных случаев, на Московскую область – 301, Ханты-Мансийский АО – 279, Свердловскую область – 276, Санкт-Петербург – 253, Ямало-Ненецкий АО – 248. Всего в России выявлено 647 849 случаев коронавируса. За сутки умерли 154 человека, за весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 9 220 человек, за все время – 412 650 человек.
Клинические испытания российской вакцины уже начались – ее получили 18 добровольцев в Сеченовском университете. На данный момент испытуемые сообщают, что их самочувствие и состояние после введения препарата не изменились.
В Китае успешно протестировали два типа вакцин против COVID-19
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