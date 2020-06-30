Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб. Из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 745 выявленных случаев, на Московскую область – 301, Ханты-Мансийский АО – 279, Свердловскую область – 276, Санкт-Петербург – 253, Ямало-Ненецкий АО – 248.

В Иркутской области зафиксировали 242 новых случая, в Нижегородской области – 203, в Воронежской области – 179, в Челябинской области и Красноярском крае – по 144, в Республике Тыва – 125, в Мурманской области – 118, в Саратовской области – 110, в Новосибирской области – 109, в Ульяновской области – 106, в Архангельской области – 102.

На Волгоградскую область пришлось 95 случаев, на Ростовскую область – 94, на Омскую область – 82, на Хабаровский край – 81, на Приморский край – 80, Ставропольский край – 78, на Оренбургскую и Пензенскую области – по 77, на Алтайский край – 76, Тульскую область – 73, Карачаево-Черкесию – 72, Ивановскую область – 70.

В Тюменской области зарегистрировали 69 новых пациентов, в Брянской области и Дагестане – по 65, в Забайкальском крае – 62, в Белгородской области и Краснодарском крае – по 60, в Курской области – 59, в Томской области – 57, в Пермском крае – 54, в Республике Коми – 53, в Кабардино-Балкарии – 52, в Адыгее, Чувашии и Самарской области – по 51.

На Ленинградскую область пришлось 50 случаев, на Владимирскую и Тверскую области – по 48, на Тамбовскую область и Башкирию – по 46, на Калужскую, Новгородскую области, Республику Саха (Якутия) и Камчатский край – по 45, на Ярославскую область – 44, Рязанскую область – 43, Татарстан – 41, Кемеровскую область – 40, Липецкую область и Бурятию – по 38.

В Смоленской области зафиксировали 37 новых случаев коронавируса, в Псковской области, Мордовии и Кировской области – по 35, в Орловской, Курганской областях, Республике Алтай и Магаданской области – по 33, в Астраханской области – 31, в Республике Марий Эл и Сахалинской области – по 29, Карелии и Хакасии – по 28, Ингушетии – 27, Амурской области – 25, Северной Осетии – 22, Вологодской области – 21, Удмуртии – 20, Костромской области – 18, Калининградской области – 10, Севастополе – 6, Чечне – 5, Крыму – 4, Ненецком АО, Калмыкии и Еврейской АО – по 2.

Всего в России выявлено 647 849 случаев коронавируса. За сутки умерли 154 человека, за весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 9 220 человек, за все время – 412 650 человек.

Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Россия готова организовать поставки вакцины от коронавируса на мировой рынок. Аналогичное решение согласовано для тест-систем.

Клинические испытания российской вакцины уже начались – ее получили 18 добровольцев в Сеченовском университете. На данный момент испытуемые сообщают, что их самочувствие и состояние после введения препарата не изменились.

