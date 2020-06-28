Голикова рассказала о начале пандемии COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вице-премьер России Татьяна Голикова, рассказывая о начале пандемии коронавируса, подчеркнула, что это были страшные полтора месяца. По словам вице-премьера, в это время нужно было решить много задач.

"Эти полтора месяца были самыми внутренне эмоционально, ну я бы даже употребила слово страшными. Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий", – объяснила она в ходе эфира на канале "Россия 1".

Ранее сообщалось, что в России выявили 6 791 новый случай коронавирусной инфекции. На Москву приходится 717 выявленных случаев.

Так, глава Роспотребнадзора назвала сроки поставки вакцины от COVID-19. "Мы все ждем обещанных сроков – это начало осени", – сказала руководитель ведомства Анна Попова.

Помимо того, говорилось, что в столице растет уровень популяционного иммунитета к COVID-19. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что меры предосторожности необходимо особенно соблюдать тем, кто не переболел коронавирусом.