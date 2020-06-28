Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:17

Голикова рассказала о начале пандемии COVID-19 в РФ

общество медицина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вице-премьер России Татьяна Голикова, рассказывая о начале пандемии коронавируса, подчеркнула, что это были страшные полтора месяца. По словам вице-премьера, в это время нужно было решить много задач.

"Эти полтора месяца были самыми внутренне эмоционально, ну я бы даже употребила слово страшными. Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий", – объяснила она в ходе эфира на канале "Россия 1".

Ранее сообщалось, что в России выявили 6 791 новый случай коронавирусной инфекции. На Москву приходится 717 выявленных случаев.

Так, глава Роспотребнадзора назвала сроки поставки вакцины от COVID-19. "Мы все ждем обещанных сроков – это начало осени", – сказала руководитель ведомства Анна Попова.

Помимо того, говорилось, что в столице растет уровень популяционного иммунитета к COVID-19. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что меры предосторожности необходимо особенно соблюдать тем, кто не переболел коронавирусом.

В России выявлено 634 437 случаев COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать