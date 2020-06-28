В России выявили 6 791 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России подтвердили 6 971 новый случай COVID-19, сообщает Оперативный штаб. Из них 2 198 случаев не имели клинических проявлений болезни.
Коронавирусную инфекцию зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 717 выявленных случаев, на Московскую область – 325, Ханты-Мансийский АО – 285, Иркутскую область – 232, Санкт-Петербург – 217.
В Нижегородской области зафиксировали 222 случая COVID-19, в Свердловской области – 209, в Воронежской области – 188, в Ямало-Ненецком АО – 154, в Челябинской области – 152, в Красноярском крае – 143, в Республике Тыва – 124, в Коми и Архангельской области – по 114, в Саратовской области – 110, в Ростовской области – 109, в Ульяновской области – 106.
На Ставропольский край, Волгоградскую и Новосибирскую области пришлось по 98 новых случаев, на Мурманскую область – 93, на Хабаровский край – 85, на Омскую область – 83, на Приморский край – 81, на Пензенскую область – 80, на Алтайский край – 78.
В Курской и Тульской областях – по 76 новых случаев, в Карачево-Черкессии – 74, в Ивановской области и Дагестане – по 71 новому случаю, в Белгородской и Брянской областях – по 68, в Тюменской области – 67.
На Оренбургскую область пришлось 64 случая, на Самарскую область – 62, на Карелию, Забайкальский край и Краснодар – по 59, на Псковскую область и Чувашскую Республику – по 58, на Томскую область – 55, на Кабардино-Балкарскую Республику – 54, на Тверскую область и Якутию – по 53, на Ленинградскую и Новгородские области – по 50, на Владимирскую область и Адыгею – 49.
В Башкортостане и Кемеровской области выявлено по 47 новых случаев коронавируса, в Калужской и Тамбовской областях – по 45, в Рязанской области – 44, в Смоленской области – 42, в Орловской, Амурской и Ярославской областях, а также в Татарстане, Хакасии и Камчатке – по 41 случаю, в Мордовии– 40, в Липецкой и Курганской областях – по 39, в Костромской и Астраханской областях – по 37.
На Республику Алтай пришлось 36 выявленных случаев, на Кировскую область – 31, на Магадан – 28, на Бурятию – 26, на Северную Осетию и Марий Эл – по 25, на Удмуртию – 22, на Сахалинскую область – 21, на Республику Калмыкия – 20, на Волгоградскую область – 19, на Ингушетию и Чечню – по 17, на Калининградскую область – 15, на Севастополь – 5, на Еврейскую АО – 4 и на Крым – 2.
Всего в России зарегистрировано 634 437 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 104 человека, за весь период – 9 073 человека. За сутки вылечились 5 735 пациентов, за все время – 399 087.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что решение о снятии ограничений, введенных в Москве в связи с пандемией коронавируса, было своевременным. Он добавил, что за последнюю неделю наблюдается уменьшение количества выявленных случаев коронавируса.
Еще 1 052 пациента вылечились от коронавируса в Москве
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