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Общество

18:21

Министр здравоохранения Пакистана Мирза заболел COVID-19

общество за рубежом

Фото: AP Photo/Arshad Butt

Министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза заявил, что у него была подтверждена коронавирусная инфекция. Глава ведомства уточнил, что находится дома на самоизоляции, сообщают "Дни.ру".

По словам Мирзы, у него были легкие симптомы COVID-19. В настоящий момент он соблюдает все меры предосторожности. Пакистанский политик в Twitter также призвал своих коллег продолжать работать, напомнив о важности их деятельности.

Ранее президент Гондураса и его супруга заболели COVID-19. Хуан Орландо Эрнандес говорил, что мог заразиться на службе.

30 апреля стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом. Исполняющим обязанности главы кабмина тогда назначили первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 11,1 миллиона случаев заражения, более 528 тысяч человек скончалось.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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