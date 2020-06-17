Президент Гондураса и его супруга заболели COVID-19

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Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заболел коронавирусной инфекцией. Заболевание выявлено и у его жены, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Информацию подтвердил глава Гондураса в социальных сетях, записав обращение. По словам Эрнандеса, он чувствует себя не очень хорошо. Президент считает, что мог заразиться COVID-19 на службе. В настоящий момент он принимает лекарства.

При этом супруга Ана Гарсиа Кариас сдала тест, подтвердивший заболевание коронавирусом. Болезнь у нее проходит без симптомов.

Жители Гондураса в комментариях к новости о заболевании пожелали Эрнандесу выздоровления.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,9 миллиона случаев заражения, более 434 тысяч человек скончалось.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования России Сергей Люлин заразился коронавирусной инфекцией. Данную информацию подтвердил еще один замминистра – Дмитрий Афанасьев.

30 апреля стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин заболел COVID-19. Исполняющим обязанности главы кабмина тогда был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него обнаружили коронавирус. Он уточнил, что проходит лечение в больнице. Вирус также был обнаружен у его супруги Татьяны Навки.