Не менее 3–4 вакцин от COVID-19 будет доступно в России – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ожидает, что на территории России будет доступно не менее 3–4 вакцин от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Думаю, что до промышленного производства, конечно, дойдет чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее 3–4 вакцин будет доступно на территории Российской Федерации", – поделился он.

Клинические испытания вакцины, которые уже организованы, идут в штатном режиме. Добровольцы переносят ее неплохо, отметил Мурашко.

Министр здравоохранения России также добавил, что сведений о прямом влиянии перенесенного коронавируса на репродуктивную функцию человека сейчас нет.

"Таких данных напрямую что ведет к бесплодию, на сегодня нет", – отметил Мурашко.

По его словам, есть отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусом обнаруживаются возбудители, а после проявляются воспалительные заболевания.

Ранее стало известно, что в России уже есть 17 перспективных вакцин для прививок от коронавируcной инфекции. Мурашко подчеркнул, что добиться стопроцентной защиты иммунной системы от COVID-19 пока не удается, но возможность серьезно снизить риски есть.