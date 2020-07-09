Не менее 3–4 вакцин от COVID-19 будет доступно в России – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ожидает, что на территории России будет доступно не менее 3–4 вакцин от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".
"Думаю, что до промышленного производства, конечно, дойдет чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее 3–4 вакцин будет доступно на территории Российской Федерации", – поделился он.
Клинические испытания вакцины, которые уже организованы, идут в штатном режиме. Добровольцы переносят ее неплохо, отметил Мурашко.
Министр здравоохранения России также добавил, что сведений о прямом влиянии перенесенного коронавируса на репродуктивную функцию человека сейчас нет.
"Таких данных напрямую что ведет к бесплодию, на сегодня нет", – отметил Мурашко.
По его словам, есть отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусом обнаруживаются возбудители, а после проявляются воспалительные заболевания.
Ранее стало известно, что в России уже есть 17 перспективных вакцин для прививок от коронавируcной инфекции. Мурашко подчеркнул, что добиться стопроцентной защиты иммунной системы от COVID-19 пока не удается, но возможность серьезно снизить риски есть.
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