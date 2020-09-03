В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 10 пациентов с COVID-19. Об этом рассказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что у всех умерших диагностировали пневмонию. Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии в Москве скончались 4 867 человек с COVID-19, добавили в Оперштабе.

За последние сутки в России выявили 4 995 новых случаев коронавируса. Из них 1 200 случаев не имели клинических проявлений болезни.

В России выявили 4 995 новых случаев коронавируса

В Москве от коронавируса вылечились еще 1 157 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ рассказали о препаратах для лечения COVID-19. Там отметили, что в данных целях могут быть использованы 6 лекарств.