В Минздраве порекомендовали препараты для лечения коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минздрав РФ дал новые рекомендации по лечению коронавируса. Там отметили, что в данных целях могут быть использованы 6 препаратов.

"Исследования лекарства от COVID-19 "Фавипиравира" показали его эффективность более чем у 85% пациентов", – рассказали в Минздраве.

Там также считают, что для лечения коронавируса у определенных пациентов обоснованно применение гидроксихлорохина.

За последние сутки в России подтверждено 4 995 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Из них 1 200 случаев не имели клинических проявлений болезни.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.