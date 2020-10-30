Нейросеть научили определять коронавирус по снимкам компьютерной томографии

30 октября, 22:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ученые разработали нейросеть для определения коронавируса по рентгеновским и КТ-снимкам. Ее обучили на 10 тысячах снимков, сообщает ТАСС со ссылкой на зав кафедрой Новосибирского государственного университета информатики и управления (НГУЭУ) Сергея Терещенко.
Он отметил, что для выявления пневмонии, вызванной COVID-19, ученые решили использовать метод компьютерного зрения. Для этого была создана искусственная нейросеть – набор алгоритмов, который работает по принципу сетей нервных клеток в живых организмах.
Обучившись на большом наборе данных, такая нейросеть может выполнять разные задачи – например, распознавать рентгеновские или КТ-снимки – почти на уровне человека, подчеркнул специалист.
Он отметил, что для "тренировки" нейросети использовали данные, которые лежат в открытом доступе. Прежде всего, данные Рентгенологического общества США. Часть данных собрали по новосибирским клиническим больницам.
В обучении нейросети участвовали врачи. Они предоставили разработчикам карту признаков, по которым определяют коронавирус. После обучения нейросеть определяла следы COVID-19 с точностью в 91%.
Ученые разместили сервис в открытом доступе в интернете. Любой человек может узнать о наличии коронавируса по своему снимку. В будущем планируется научить нейросеть обнаруживать и другие заболевания легких.
Ранее специалисты Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии выявили необычное проявление COVID-19. Они утверждают, что заболевание может проявляться в виде раздражения на пальцах ног.
Также японские ученые рассказали, что выпадение волос является одним из последствий перенесенного коронавируса.
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