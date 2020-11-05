Власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничения из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничения из-за коронавируса, как в странах Европы. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Вирус от нас еще не ушел, мы продолжаем бороться. За рубежом сейчас вводятся гораздо более жесткие меры, чем у нас. Мы пока не планируем следовать их примеру", – отметил мэр.

По мнению Собянина, на данном этапе система здравоохранения вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть.

Ранее мэр призвал соблюдать существующие меры по коронавирусу, чтобы показатели прироста заболевших COVID-19 "не ползли вверх". Это, по его словам, является гарантией того, что Москва сможет достойно выйти из кризиса.

Также Собянин на две недели продлил дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. Градоначальник уточнил, что учиться из дома старшеклассники продолжат до 22 ноября. Мэр напомнил, что на дистанционке школьники старших классов уже три недели и за это время доля заразившихся коронавирусом среди них уменьшилась почти вдвое.