10 человек погибли при пожаре в больнице для лечения COVID-19 в Румынии

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10 человек стали жертвами пожара в больнице в Румынии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным представителя местного инспектората по чрезвычайным ситуациям Ирины Попа, инцидент случился в городе Пьятра-Нямц. Возгорание охватило отделение интенсивной терапии, в котором проходили лечение больные коронавирусной инфекцией COVID-19.

Спикер отметила, что почти все погибшие являлись пациентами. Кроме того, в пожаре пострадали 7 человек.

Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару уже назвал предварительную причину пожара. По его данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Ранее пожар произошел в детской больнице на юго-западе Москвы. Возгорание появилось внутри одного из корпусов в подвальном помещении. Площадь огня составила 0,5 квадратных метров.