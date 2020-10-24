Пожар произошел в детской больнице на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в детской больнице на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС РФ по городу.

"Поступила информация о пожаре на территории больницы по адресу: Ленинский проспект, д. 117", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что возгорание появилось внутри одного из корпусов в подвальном помещении. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что возгорание ликвидировали до прибытия экстренных служб. В связи с инцидентом эвакуировали 228 человек. Они были перемещены в соседнее здание. Пострадавших не было обнаружено.

Ранее возгорание произошло в жилом доме в Басманном районе столицы. Пожар случился в квартире на седьмом этаже. В результате происшествия погиб один человек.