Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Два человека погибли в результате взрыва в Мадриде, сообщили в аккаунте службы скорой помощи столицы Испании в Twitter.

"Два человека погибли, шесть получили легкие ранения", – отметили в службе.

Сообщается, что еще один пострадавший находится в средней степени тяжести. Состояние еще одного оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел на улице Толедо в 15:00 по местному времени (17:00 по мск). Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания. По предварительной причиной, причиной взрыва могла стать утечка газа.