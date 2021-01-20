Посольство РФ следит за ситуацией вокруг взрыва в Мадриде

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Посольство России в Испании следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте диппредставительства.

"Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города", – уточнили в посольстве.

В дипмиссии также отметили, что городские власти называют вероятной причиной инцидента утечку газа.

Мощный взрыв прогремел в Мадриде вечером среды, 20 января. По данным телеканала La Sexta, в результате инцидента пострадали шесть человек.

Согласно последней информации, жертвами взрыва стали два человека.

