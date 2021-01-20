Фото: AP/Emergencias Madrid

СМИ сообщили о погибших в результате взрыва в Мадриде. По данным радиостанции Cadena SER, речь идет не менее чем о двух людях.

Агентство EFE уточняет, что в результате происшествия погибли не менее трех человек.

Мощный взрыв раздался в Мадриде вечером среды, 20 января.

В результате происшествия сильно разрушено здание. По данным СМИ, взрыв произошел в доме, где проживают священники расположенной неподалеку церкви.



По данным телеканала La Sexta, в результате инцидента пострадали шесть человек. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Обстоятельства происшествия уточняются.

