Фото: AP/Emergencias Madrid
СМИ сообщили о погибших в результате взрыва в Мадриде. По данным радиостанции Cadena SER, речь идет не менее чем о двух людях.
Агентство EFE уточняет, что в результате происшествия погибли не менее трех человек.
Мощный взрыв раздался в Мадриде вечером среды, 20 января.
В результате происшествия сильно разрушено здание. По данным СМИ, взрыв произошел в доме, где проживают священники расположенной неподалеку церкви.
Фото: "Яндекс.Карты"
По данным телеканала La Sexta, в результате инцидента пострадали шесть человек. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Взрыв разрушил три этажа дома в центре Мадрида