Во Владикавказе после взрыва в торговом центре возбудили дело

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После взрыва в торговом центре во Владикавказе возбудили дело об уничтожении имущества по неосторожности. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Северной Осетии Александр Хоружий.

"Были взяты смывы на предмет определения взрывчатых веществ, которые переданы в криминалистический центр МВД", – отметил он.

Взрыв произошел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. В экстренных службах сообщили, что предварительной причиной происшествия мог стать взрыв газа.