Взрыв произошел на газораспределительном узле в Луганске

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Взрыв произошел на газораспределительном узле на востоке Луганска. Об этом сообщили в МЧС Луганской народной республики.

Известно, что взрыв случился на улице Вторая Беломорская около 23:05. После этого на месте происшествия возник пожар.

"Высота пламени достигает 20 метров", – передает Луганский информационный центр заявление МЧС.

Уточняется, что причины произошедшего на данный момент не установлены. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Ранее хлопок газа произошел на цветочном рынке в Краснодаре. В результате взрыва начался пожар, жертвой которого стал один человек.