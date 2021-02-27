На Украине прогремел взрыв в больнице

16:26
Фото: телеграм-канал "ІнформАгентство "АСС"
В городской больнице № 1 города Черновцы, который располагается на Украине, произошел взрыв, сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы областной государственной администрации Черновицкой области Наталья Гусак.
"В горбольнице № 1 произошел взрыв. Есть жертвы. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Подробности позже", – написала Гусак.
Уточняется, что данное медицинское учреждение занимается лечением больных коронавирусом.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что взрыв произошел из-за возгорания кислородной трубы в одной из палат. Сразу после хлопка последовал пожар. К настоящему времени возгорание ликвидировали.
"Вследствие данного события погиб один человек и пострадал один человек", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в тушении пожара были задействованы 20 спасателей и пять единиц техники.
Ранее взрыв прогремел в супермаркете во Владикавказе, здание разрушено. По предварительным данным, при взрыве пострадал один человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: