На Украине прогремел взрыв в больнице

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В городской больнице № 1 города Черновцы, который располагается на Украине, произошел взрыв, сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы областной государственной администрации Черновицкой области Наталья Гусак.

"В горбольнице № 1 произошел взрыв. Есть жертвы. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Подробности позже", – написала Гусак.

Уточняется, что данное медицинское учреждение занимается лечением больных коронавирусом.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что взрыв произошел из-за возгорания кислородной трубы в одной из палат. Сразу после хлопка последовал пожар. К настоящему времени возгорание ликвидировали.

"Вследствие данного события погиб один человек и пострадал один человек", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в тушении пожара были задействованы 20 спасателей и пять единиц техники.

Ранее взрыв прогремел в супермаркете во Владикавказе, здание разрушено. По предварительным данным, при взрыве пострадал один человек.

