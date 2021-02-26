Утечка газа названа предварительной причиной взрыва в Нижнем Новгороде

26 февраля, 22:38
Фото: ТАСС/Михаил Солунин
Утечка газа газораспределительной системы могла стать причиной взрыва в пристройке к многоэтажному дому в Нижнем Новгороде. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, эту версию будут проверять сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета.
"На самом деле, уже можно говорить, что причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе. И что сейчас приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод", – приводит ТАСС слова Никитина.
Губернатор подчеркнул, что завалы планируется разобрать до 8 утра 27 февраля. Он выразил надежду, что уже завтра жители дома смогут вернуться к обычному образу жизни.
Взрыв с последующим возгоранием произошел в пятницу утром в пристроенном к 12-этажному дому на Мещерском бульваре здании. Двухэтажная пристройка в результате произошедшего разрушилась.
По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на 10 лет.
Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде нет – МЧС
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