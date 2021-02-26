Под завалами кафе в Нижнем Новгороде людей больше нет

14:21
Фото: ТАСС/Михаил Солунин
Под завалами кафе в Нижнем Новгороде, где ранее произошел взрыв бытового газа, больше нет людей. Одна женщина была спасена после ЧП, сообщает региональное управление МЧС.
"Больше под завалами никого нет. Итого трое пострадавших: мужчина доставлен в травмпункт, женщина госпитализирована, и женщина, извлеченная из-под завалов, доставлена с ожогами в ПИМУ", – заявили представители экстренного ведомства.
Разбор завалов после взрыва сейчас продолжается. Информация о взрыве на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где был суши-бар, поступила в оперативную службу в 9:13. В общей сложности из здания были эвакуированы 68 человек. Причина ЧП устанавливается, на месте работают спасатели.
Ранее говорилось, что трех человек госпитализировали после ЧП в Нижнем Новгороде. Сообщается, что ударной волной задело припаркованные автомобили.
Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео
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