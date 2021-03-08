Прокуратура начала проверку после взрыва газа в частном доме под Серпуховом

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Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в частном жилом доме под Серпуховом. Об этом информирует сайт надзорного ведомства.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в частном жилом доме в деревне Лукьяново", – заявили в прокуратуре.
Сотрудники ведомства оценят действия ответственных лиц. Также будет проверено соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.
В прокуратуре отметили, что, по предварительным данным, в результате случившегося пострадала несовершеннолетняя девушка.
Хлопок газовоздушной смеси произошел накануне в деревне Лукьяново. В результате взрыва частично обрушились несущие конструкции дома. При этом спасателям удалось предотвратить возгорание жилого помещения.
Спасатели достали из-под завалов девочку на месте взрыва в жилом доме в Серпухове
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