Прокуратура начала проверку после взрыва газа в частном доме под Серпуховом

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в частном жилом доме под Серпуховом. Об этом информирует сайт надзорного ведомства.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в частном жилом доме в деревне Лукьяново", – заявили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства оценят действия ответственных лиц. Также будет проверено соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

В прокуратуре отметили, что, по предварительным данным, в результате случившегося пострадала несовершеннолетняя девушка.

Хлопок газовоздушной смеси произошел накануне в деревне Лукьяново. В результате взрыва частично обрушились несущие конструкции дома. При этом спасателям удалось предотвратить возгорание жилого помещения.