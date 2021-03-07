В жилом доме в подмосковном Серпухове взорвался газ

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Несколько человек пострадали в результате взрыва бытового газа в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Лукьяново.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси магистрального газа в жилом частном доме", – отмечается в сообщении.

В результате взрыва частично обрушились несущие конструкции дома, есть пострадавшие. Спасатели смогли предотвратить возгорание жилого помещения.

Ранее в Москве загорелся один из отсеков ангара на улице Зорге. Здание находилось на реконструкции. Пожар произошел на площади в 100 квадратных метров.