При взрыве в Багдаде во время паломничества пострадали восемь человек

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Не менее восьми человек пострадали из-за сработавшего взрывного устройства на мосту Аль-Аимма в Багдаде. Об этом рассказали представители органов безопасности Ирака, сообщает РИА Новости.

"Ручная граната взорвалась в мусорке рядом с мостом Аль-Аимма, пострадали восемь человек", – говорилось в заявлении. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Данный инцидент не повлиял на ход паломничества шиитов к мечети Каземия в Багдаде, пояснили в ведомстве.

Как ранее говорили в Оперативном командовании Багдада, безопасность паломников обеспечивалась по специально разработанному плану.

Ранее сообщалось, что не менее 20 человек погибли при взрыве в Сомали. Взрыв произошел в пятницу, 5 марта, в столице государства – городе Могадишо.