На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв

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На базе вооруженных сил Афганистана в провинции Газни прогремел мощный взрыв. Об этом рассказали в местной администрации, передает РИА Новости.

Взрывной волной были разрушены прилегающие к базе в районе Урузган дома. Информации о жертвах не поступало.

Очевидцы считают, что взрыв организовали боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Предполагается, что взрывчатые материалы злоумышленники могли расположить в прокопанном к базе тоннеле.

Ранее в городе Кандагар в одноименной провинции произошел взрыв заминированного автомобиля. Жертвами атаки стали 9 военных. Еще 5 военнослужащих считались пропавшими без вести.

