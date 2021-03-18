Мужчину госпитализировали после падения с третьего этажа отеля "Савой"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С третьего этажа отеля в центре столицы упал мужчина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

"Мужчина с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружен около 17:10 на улице Рождественке. Живой, доставлен в медучреждение", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 11-летний мальчик выпал с балкона 25-го этажа в Новочебоксарске. Он приземлился на "Газель", припаркованную во дворе, и выжил.