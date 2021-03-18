Ребенок выжил после падения с 25-го этажа на "Газель" в Новочебоксарске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

11-летний мальчик выпал с балкона 25-го этажа в Новочебоксарске. Он приземлился на "Газель", припаркованную во дворе, и выжил, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.

По данным ведомства, в четверг утром ребенок поднялся на 25-й этаж общего балкона дома, находящегося на улице Винокурова, а потом упал. В настоящий момент пострадавший в больнице в тяжелом состоянии, уточнили следователи.

СК выясняет причины и обстоятельства происшествия.

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