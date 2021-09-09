Дело возбудили после обнаружения новорожденной девочки в мусоропроводе в Ясеневе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении матери новорожденной девочки, которую обнаружили в мусоропроводе одного из домов в столичном районе Ясенево. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают личность и местонахождение матери ребенка.

"Допрашиваются жильцы дома, изучаются камеры видеонаблюдения. Расследование по уголовному делу продолжается", – уточнили в ведомстве.

Новорожденную девочку обнаружили в мусоропроводе в одном из жилых домов на Литовском бульваре утром 9 сентября. На момент обнаружения ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. Видимых телесных повреждений у девочки нет, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Столичная прокуратура организовала процессуальную проверку по данному факту.