Дело возбудили после обнаружения новорожденной девочки в мусоропроводе в Ясеневе

11:54
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении матери новорожденной девочки, которую обнаружили в мусоропроводе одного из домов в столичном районе Ясенево. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка")", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают личность и местонахождение матери ребенка.
"Допрашиваются жильцы дома, изучаются камеры видеонаблюдения. Расследование по уголовному делу продолжается", – уточнили в ведомстве.
Новорожденную девочку обнаружили в мусоропроводе в одном из жилых домов на Литовском бульваре утром 9 сентября. На момент обнаружения ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. Видимых телесных повреждений у девочки нет, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Столичная прокуратура организовала процессуальную проверку по данному факту.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: