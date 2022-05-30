Правоохранители задержали отца мальчика, тело которого нашли на дне реки – СМИ

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Задержан подозреваемый в убийстве сына, тело которого обнаружили в сумке на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". По подозрению в убийстве мальчика задержан его отец", – отметил источник в правоохранительных органах региона.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что сумку с телом ребенка обнаружили на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").