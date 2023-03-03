В школе, где старшеклассница ранила ножом ученика, проведут проверку

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Директор московской школы № 538 Михаил Улькин заявил о проведении расследования после конфликта между учащимися, в ходе которого семиклассник был ранен ножом, передает Агентство "Москва".

По словам педагога, десятиклассница и семиклассник повздорили на перемене. Мальчик получил ранение, после чего для него вызвали скорую помощь. Кроме того, об инциденте сообщили родителям ребенка.

"В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, по итогам которого будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также приняты соответствующие меры", – заявил Улькин.

Директор уточнил, что пострадавший мальчик был госпитализирован. В настоящее время он чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает. Помимо семиклассника, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 17-летняя школьница на бытовой почве ранила 14-летнего ученика перочинным ножом. По факту инцидента проводится доследственная проверка. Было установлено, что конфликты между учащимися возникали неоднократно.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что жизни пострадавшего мальчика ничего не угрожает. Она также добавила, что обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

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