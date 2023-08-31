Продюсера Палагаева арестовали за убийство экс-депутата парламента Дагестана

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Суд принял решение об аресте 52-летнего мужчины в рамках расследования дела об убийстве бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ГСУ СК РФ по Московской области.

Как пишут СМИ, в убийстве подозревают продюсера Гранта Палагаева.

"26 августа в частном доме, расположенном в СНТ "Тихая Дубрава" Одинцовского городского округа, между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений", – говорится в публикации.

По данным следователей, ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемый произвел выстрел в оппонента. Травма оказалась смертельной. Кроме того, уточняется, что пострадал и сам стрелок. Его доставили в больницу с ранением предплечья.

Специалисты продолжают расследование, они намерены установить все обстоятельства случившегося. Уже были проведены допросы и проверка показаний. Планируется организовать ряд судебных экспертиз.

Ранее в Сети распространилась информация, что Гамзаев был убит.

Представители Народного собрания Дагестана подтвердили его смерть, однако подробности им были неизвестны. В пресс-службе администрации Кайтагского района республики уточнили, что тело бывшего парламентария перевезли в регион. Гамзаева похоронили в родном селе Чумли.



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