В Екатеринбурге арестовали фигуранта дела об убийстве аспиранта УрФУ из Габона

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Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Данилу Фомина по делу об убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона, сообщает РИА Новости.

Ему избрали меру пресечения в виде заключение под стражу сроком на один месяц 29 суток – до 17 октября включительно.

Ранее в УрФУ подтвердили гибель 32-летнего аспиранта Франсуа Нджелассили, приехавшего учиться в Екатеринбург из Габона.

18 августа африканца ранили ножом во время драки в ресторане Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге. По сообщениям СМИ, по подозрению в убийстве задержали 23-летнего жителя Свердловской области. При этом уточняется, что эта информация не подтверждена.

По данным с сайта университета, аспирант занимался научной деятельностью на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления.