Аспиранта Уральского университета из Африки убили в Екатеринбурге

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Аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили, который прибыл из Габона в Центральной Африке, убили в Екатеринбурге. Об этом сообщает газета "КП-Екатеринбург".

В пресс-службе учебного заведения подтвердили смерть 32-летнего мужчины.

По информации газеты, аспирант получил ножевые ранения в ходе драки в "Бургер Кинге" на улице Малышева.

"Говорят, что аспирант был в состоянии алкогольного опьянения", – отметил источник издания.

"Ведомости Урал" добавили, что убитый хотел вмешаться в конфликт двух групп молодых людей, которые начали драку из-за очереди в ресторане. Один из участников якобы нанес Нджелассили удары ножом в грудь и живот. Он полученных травм он скончался на месте случившегося.

По данным с сайта университета, аспирант занимался научной деятельностью на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления.

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