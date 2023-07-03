В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового

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Краснодарская пенсионерка заказала убийство оперуполномоченного уголовного розыска, пообещав исполнителю миллион рублей, сообщает пресс-служба городского УМВД.

В качестве оружия злоумышленница выбрала обрез ружья. Правоохранители предотвратили убийство. Они сделали постановочные фотографии, которые исполнитель передал 82-летней заказчице. После этого женщина передала псевдокиллеру часть денег и была задержана.

В квартире подозреваемой нашли обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также более 1,8 миллиона рублей.

Ранее в Омске мужчина с двойным гражданством России и Египта заказал убийство жены, с которой он не хотел делить дочь и бизнес. По версии следствия, 41-летний египтянин нашел исполнителя через своего знакомого в интернете, у которого ранее были проблемы с законом. Мужчина, убедившись, что заказчик настроен серьезно, сообщил в полицию о готовящемся преступлении.

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