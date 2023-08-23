Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве супруги в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Суд принял решение арестовать мужчину, обвиняемого в убийстве собственной жены в квартире жилого дома на Лесной улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Тверской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве супруги", – говорится в публикации.

Как отмечает надзорное ведомство, сторона защиты изначально ходатайствовала о домашнем аресте.

11 августа мужчина ударил жену ножом в одной из московских квартир на Лесной улице, а затем скрылся.

Полицию вызвала 13-летняя дочь супругов, которая в это время была в квартире. Пострадавшую мать девочки с ножевыми ранениями доставили в больницу. Позднее женщина скончалась от полученных травм.

21 августа нападавшего удалось задержать на территории Тульской области. Против него возбудили уголовное дело об убийстве. Уточнялось, что он произвел несколько ударов в область шеи, спины и грудной клетки жертвы. В ходе допроса мужчина признал вину в содеянном.



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