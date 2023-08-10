Новые Mac Studio M2 Max и M2 Ultra от Apple поступили в продажу в РФ

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Представленные компанией Apple в июне компактные компьютеры Mac Studio M2 Max и M2 Ultra поступили в продажу в России, пишет ТАСС.

Новинки уже можно приобрести у ретейлера Re:Store, а также на маркетплейсе Ozon. В пресс-службе МТС рассказали, что компания тоже начала продажи.

Цена на Mac Studio M2 Max в РФ начинается от 250 тысяч рублей, на M2 Ultra – от 470 тыс. рублей. Стоимость младшей модели в Re:Store составляет 300 тысяч рублей, старшей (с 64 гигабайтами оперативной памяти и 1 терабайта физической памяти) – от 600 тысяч рублей.

На Ozon M2 Max можно найти за 310 тысяч рублей. В МТС сообщили, что цена на модели Mac Studio M2 составляет 249 990 рублей, а на Mac Studio M2 Ultra – 469 990 рублей. Все товары Apple по-прежнему поставляются в страну с помощью параллельного импорта.

В июне американская корпорация представила свои новинки на конференции для разработчиков WWDC 2023. Часть продукции многие назвали технологической революцией. Так, Mac Studio будет продаваться и с M2 Ultra – сдвоенным M2 Max.

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