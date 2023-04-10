Продажи ПК в мире упали на 29% в первом квартале 2023 года

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В период с января по март 2023 года в мире было продано 56,9 миллиона персональных компьютеров, что на 29% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на экспертов из компании IDC.

По словам специалистов консалтинговой компании, в 2022 году объем продаж персональных ПК составил 89,2 миллиона устройств.

Они добавили, что в 2019 и 2020 годах было продано 59,2 и 60,8 миллиона компьютеров.

Аналитики отметили, что реже всего люди стали покупать продукцию от компании Apple, поставки упали на 40,5%. Более чем на 30% сократились поставки у Lenovo, Dell Technologies и Asus.

Падение спроса на гаджеты эксперты связывают с ухудшающейся макроэкономической ситуацией в мире.

Ранее сообщалось, что российские производители ноутбуков в 2022 году увеличили долю на российском рынке более чем в два раза. Так, в прошлом году она составила 9% по сравнению с 4% в 2021 году.

Если же сравнивать этот показатель с 2020 годом (3%), то можно понять, что за два года он вырос в три раза. При этом, отмечают эксперты, многие российские производители вышли на рынок ноутбуков в прошлом году в первый раз.



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